Танцюрист і хореограф Євген Кот, який став суддею в новому сезоні "Україна має талант", показав, як проводить з дружиною час.

Як пише Politeka.net, Євген Кот є успішним вітчизняним хореографом і танцюристом. Зірка переміг у " Танцях з зірками "з актрисою Ксенією Мішиною, а тепер разом з нею судить проект"Україна має талант". На нових сторіс в Instagram Євген тепер показав, як проводить час з красунею-дружиною.

На фото Євген був в стильному піджаку і туфлях. Зірка стояв поруч з дружиною, яка одягла жовту сукню і туфлі. Парочка посміхалася, позуючи біля ліжка.

"Сьогодні знімаємо для глянцю", - написано було під фото.

Після цього Євген вже знімав сторіс, будучи на якійсь вечірці.

А на ще одному сторіс танцюрист показав, як дружиною займалися в салоні. Наталія, так звуть дружину Євгена, сердито склала руки і дивилася на чоловіка.

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