Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко. Вже не перший ефір судді не можуть розгадати персонажа під маскою "Скандал".

Цього разу на сцену шоу "Маска" вийшла епатажна героїня "Скандал". Вона попросила винести їй чорний ящик, і сказала, що у неї є ще справи з суддями шоу.

У чорному ящику виявилася чашка із зображенням Фріди Кало, і детективи ворожили, який саме міцний напій там. Андрій Данилко почав вимагати, щоб йому передали чашку з міцним алкоголем, і що він вгадає, що там.

"Дайте спробувати. Я розбираюся, дайте мені", - сказав Андрій Данилко.

"Схоже на Палену Метаксу 90-тих. Коньяк. Щось я не розпробував, дайте ще!", - висловився Андрій Данилко.

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