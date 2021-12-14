Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко. Уже не первый эфир судьи не могут разгадать персонажа под маской "Скандал".
На этот раз на сцену шоу "Маска" вышла эпатажная героиня "Скандал". Она попросила вынести ей черный ящик, и сказала, что у неё есть еще дела с судьями шоу.
В черном ящике оказалась чашка с изображением Фриды Кало, и детективы гадали, какой именно крепкий напиток там. Андрей Данилко начал требовать, чтобы ему передали чашку с крепким алкоголем, и что он угадает, что там.
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"Дайте попробовать. Я разбираюсь, дайте мне", — сказал Андрей Данилко.
"Похоже на паленую Метаксу 90-тых. Коньяк. Что-то я не распробовал, дайте еще!", — высказался Андрей Данилко.
Ранее сообщалось, DZIDZIO распсиховался из-за участника шоу "Маска", который позволил себе слишком много: "Правила есть правила!"
Также, героиня шоу "Маска" обвела Данилко и Полякову вокруг пальца, правда раскрылась: "Мы о ней даже не подумали"
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