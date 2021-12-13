Як передає Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаєва) є відомою українською співачкою, що представляє молоде покоління артистів. Вона прославилася завдяки своїм хітам, які складає сама.
Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Jerry Heil представила пісню, яку присвятила своїй тітці, якій вже немає в живих. Вона була вчителькою англійської мови, і завдяки їй, Jerry Heil вперше вирушила закордон.
"Це присвячено людині, якого вже немає в живих. Коли у мене померла тітка, я їхала додому з села після її похорону і писала цей Приспів.
А далі був Лос Анджелес-мрія, що збулася завдяки їй, моїй тітці. Вона, будучи викладачем англійської мови, була першою, від кого я почула, що таке PRESENT SIMPLE (вона говорила: «Це час, в якому, як мишка в колесі»).
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Вона єдина з нашої родини подорожувала за кордон. Після неї це зробила тільки я...
А її пальто. привезене з Канади, я попросила подарувати мені за кілька місяців до відходу. Я навіть не знала, що це стане символом благословення... куплет я написала вже в літаку Нью Йорк-Київ ✈ ✈
Тітка Ніна 🙏 продовжує жити в наших спогадах. Спасибі тобі за Англійську. За навчання. І за пісню!", - висловилася Jerry Heil.
Шанувальники залишили безліч коментарів під відео артистки: "Сльози навертаються", "Неймовірно", "Мурашки", "В саме серце", "Дуже глибоко", "Яка ж ти талановита", "Прекрасна пісня".
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