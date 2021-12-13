Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю обраницею Іванна чекає первістка, а саме дочку. Як відомо, нещодавно вони заявили про своє одруження, і зовсім скоро готуються до народження доньки.
Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна вирішила продемонструвати, який безлад твориться у них вдома. Вона назвала це творчим безладом перед зйомками, оскільки намагається все зняти наперед.
"Подивіться, що відбувається у мене на ліжку. І біля ліжка, це жах. Коротше, це робочий безлад. Все що знімаю для вас - повинна познімати наперед тому що не знаю, як буде далі, коли я вже в той пологовий будинок поїду. Сьогодні у мене вже таке відчуття, ніби ось-ось", — розповіла дружина Сасанчина.
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Нагадаємо, що Іванна знаходиться на дев'ятому місяці вагітності.
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