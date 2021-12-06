Беременная жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванна, которая вот-вот должна родить, рассказала об их женитьбе.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя невеста 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина рассказала об их бракосочетании. Как известно, предложение руки и сердца Роман сделал Иванне еще в начале этого года, впоследствии пара решила рассказать, что они готовят стать родителями.

Ранее в сторис Иванна рассказывала, что им никак не удавалось официально оформить отношения и волновалась, что они не успеют этого сделать до рождения дочери. Однако недавно девушка показала поклонникам фото свидетельства о регистрации брака, поделившись радостной новостью.

Поклонники попросили Иванну опубликовать фото из ЗАГСа, однако девушка призналась, что они не фотографировались.

"Нет! Мы пришли и даже представить себе не могли, что нас распишут за 15 мин) но у нас остались хорошие положительные эмоции, которая останутся с нами на долго в памяти", - призналась Иванка.

Ранее Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" женился: как выглядит избранница, которой скоро рожать.

Напомним, что беременная жена победителя "Голосу країни" Сасанчина резко ответила на обвинения: "Просто фу".

A еще Politeka сообщала, что беременная девушка победителя "Голосу країни" рассказала о своих мучениях: "Вымотала меня".