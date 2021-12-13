Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей избранницей Иванной ждет первенца, а именно дочку. Как известно, недавно они заявили о своем бракосочетании, и совсем скоро готовятся к рождению дочки.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна решила продемонстрировать, какой беспорядок творится у них дома. Она назвала это творческим беспорядком перед съемками, поскольку старается всё снять наперед.

"Посмотрите, что происходит у меня на кровати. И возле кровати, это ужас. Короче, это рабочий беспорядок. Всё что снимаю для вас - должна поснимать наперед потому что не знаю, как будет дальше, когда я уже в тот роддом поеду. Сегодня у меня уже такое чувство, как будто вот-вот", — рассказала жена Сасанчина.

Напомним, что Иванна находится на девятом месяце беременности.

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