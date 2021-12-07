Жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти " Романа Сасанчина Иванна рассказала поклонникам, что на роды она пойдет с мужем.

Как пишет Politeka.net, 23-летняя Иванна и 19-летний победитель популярных шоу "Голос країни" и " Голос. Діти" Роман Сасанчин готовятся стать родителями. Вскоре Иванна родит девочку.

В своем Instagram Иванна часто рассказывает о своей беременности и делится планами. Недавно девушка рассказывала, что им никак не удавалось официально оформить свои отношения, и наконец несколько дней назад они стали мужем и женой. В сети Иванку часто спрашивают о предстоящих родах, интересуются, будет ли она рожать сама или с Романом.

"Рожать мы будем вдвоем. Хотя многие из вас писали: "Не бери, тебе будет с ним труднее", но мне кажется, что мне будет с ним намного легче, потому что он мне и сейчас помогает, поддерживает, тому и там будет помогать и поддерживать", - сказала жена Романа Сасанчина.

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