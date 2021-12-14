У фіналі проекту Злата не вибрала Дмитра, і навіть залишилася без обранця - він її кинув без всяких пояснень. Дмитро же досить довго був в шоці від того, що відбувається і намагався залікувати рани після фіналу.
Примітно, що він знайшов собі дівчину тільки коли вирішив сам познайомитися з кимось, проте виявилося, що вона живе в одному будинку з Огневич і вони навіть пару раз стикалися.
У студії Фіналіст «Холостячки " -2 Дмитро Шевченко розповів про важкий стан після відмови Злати. Чоловік поділився, що після повернення додому почав активно працювати і тренуватися.
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Зараз він тренується разом зі своєю дівчиною, яка захоплена спортом і має дуже привабливу фігуру. Чоловік не став відкрито називати ім'я своєї дівчини, проте за спільними відео шанувальники вже про все здогадалися.
До того ж ведучий Григорій Решетник припустив, що обраницею Діми стала учасниця 1 сезону «Холостяка» Катерина Шеффер. Пара проводить спільні тренування з боксу і демонструє це в Instagram.
Відзначимо, фінал проекту розчарував тих шанувальників, які очікували, що переможцем другого сезону стане Дмитро. Раніше чоловік не раз розповідав, як йому важко відкритися, як непросто довіритися і він вперше йде на щось подібне.
На думку багатьох фанатів, він не грав роль і чесно йшов на проект знайти другу половинку, на відміну від Огневич.
У мережі помічають, що Огневич не тільки поводилася по-хамськи, вимагала якоїсь віддачі, а при цьому ще й очікувала схиляння, але і вибрала того чоловіка, з яким спілкувалася найменше.
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