Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", у фіналі шоу не вибрала Дмитра Шевченка, проте сам чоловік знайшов свою половинку після проекту.

У фіналі проекту Злата не вибрала Дмитра, і навіть залишилася без обранця - він її кинув без всяких пояснень. Дмитро же досить довго був в шоці від того, що відбувається і намагався залікувати рани після фіналу.

Примітно, що він знайшов собі дівчину тільки коли вирішив сам познайомитися з кимось, проте виявилося, що вона живе в одному будинку з Огневич і вони навіть пару раз стикалися.

У студії Фіналіст «Холостячки " -2 Дмитро Шевченко розповів про важкий стан після відмови Злати. Чоловік поділився, що після повернення додому почав активно працювати і тренуватися.

Зараз він тренується разом зі своєю дівчиною, яка захоплена спортом і має дуже привабливу фігуру. Чоловік не став відкрито називати ім'я своєї дівчини, проте за спільними відео шанувальники вже про все здогадалися.

До того ж ведучий Григорій Решетник припустив, що обраницею Діми стала учасниця 1 сезону «Холостяка» Катерина Шеффер. Пара проводить спільні тренування з боксу і демонструє це в Instagram.

Відзначимо, фінал проекту розчарував тих шанувальників, які очікували, що переможцем другого сезону стане Дмитро. Раніше чоловік не раз розповідав, як йому важко відкритися, як непросто довіритися і він вперше йде на щось подібне.

На думку багатьох фанатів, він не грав роль і чесно йшов на проект знайти другу половинку, на відміну від Огневич.

У мережі помічають, що Огневич не тільки поводилася по-хамськи, вимагала якоїсь віддачі, а при цьому ще й очікувала схиляння, але і вибрала того чоловіка, з яким спілкувалася найменше.

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