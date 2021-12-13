Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою вирішив кинутися в Рим, залишивши свого 4-місячного сина Данила вдома. Як вказує ведучий, вони вже були в цьому курортному місті, і вирішили приїхати сюди ще раз.

"Всім привіт! Наше традиційне місце зустрічі в Римі. Причому завжди ми сюди потрапляємо вночі. Ти монетку кинула вже?", — запитати Юрій Горбунов.

Також, він показав яскраві кадри з відомими пам'ятками Риму.

Також, Юрій Горбунов разом з дружиною вирушили до Ватикану.

Раніше повідомлялося, Горбунов дав відповідь, чому більше не станцює на "Танцях з зірками": "Все, тепер ви знаєте"

Також, Юрій Горбунов влаштував Каті Осадчій атмосферний вікенд в Італії: кадри відпочинку

Politeka розповідала, Осадча в міні-спідниці та Мішина в топі збентежили незручним видом на курорті: "Дозволений такий дрес-код?"