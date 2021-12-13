Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.
Так, цього разу телеведучий опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою вирішив кинутися в Рим, залишивши свого 4-місячного сина Данила вдома. Як вказує ведучий, вони вже були в цьому курортному місті, і вирішили приїхати сюди ще раз.
"Всім привіт! Наше традиційне місце зустрічі в Римі. Причому завжди ми сюди потрапляємо вночі. Ти монетку кинула вже?", — запитати Юрій Горбунов.
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Також, він показав яскраві кадри з відомими пам'ятками Риму.
Також, Юрій Горбунов разом з дружиною вирушили до Ватикану.
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