Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро Монатік прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу співак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро Монатік оголосив, що у нього відбудеться в січні тур в Америці. І до Нового року він запрошує всіх на концерт в Майамі, щоб відсвяткувати разом.

"Всі, хто в Майамі, запрошуємо Вас відсвяткувати Новий рік разом з нами. Всіх з наступаючим, нехай цей рік буде розкішним, незабутнім! Нехай все буде здорово! Запалюйте, а не пропалюйте це життя!", — побажавши Дмитро Монатік.

Користувачі Мережі залишили кілька коментарів під оголошенням артиста про американський тур: "Особливо ті, хто сидить на Донбасі в окопах! Монатік загубився в реальності, навіть свою рідну мову забув! Хоча б не афішував!"

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