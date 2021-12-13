Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram відомий український хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" та суддя нового сезону "Україна має талант" Євгеній Кот показав шанувальникам свою щоденну рутину, засвітивши велику гардеробну.
Так, Кот зняв шанувальникам, як він ввечері готується до сну, а на фоні була громадна гардеробна кімната із багатьма костюмами.
"Хотів вже лягти в ліжко, і згадав, що треба вимити свій фейс після зйомок. Оооох… Не люблю я знімати макіяж… Як ви дівчата робите це кожного дня…? Певен, що маєте секретики, треба запитати у дружини)))", - написав Євгеній Кот.
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Як бачимо, суддя шоу "Україна має талант" вже готувався до сну та був у красивій піжамі.
Нагадаємо, що Кот у 2018 році одружився із гімнасткою та танцюристкою Наталією Татарінцевою у 2019 році. Пара познайомилася на одному з сезонів шоу "Україна має талант", в якому Наталя брала участь, а Євген був режисером-постановником номерів.
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