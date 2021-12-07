Суддя "Україна має талант" обірвали виступи вчителя фізкультури з Одеси. Сергій Притула розкритикував учасника і пояснив свій вибір.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Так, цього разу на сцену шоу "Україна має талант" вийшов вчитель фізкультури з Одеси - Станіслав Ілляшенко. У костюмі моряка він вирішив продемонструвати суддям вокальні здібності, проте не зміг цього зробити та отримав від них три "ні".

"Я просто чекаю, коли Стас підійде до нас і позабирає пакети з бичками в томаті", — сказав Сергій Притула учаснику.

"Це був не хабар, а шматочок душі з серця Одеси", — поділився учасник.

"Відверто, ми не готові слухати ваш вокал тому що у вас з ним є клопоти. Вашій комунікабельності, вашій Одеській душі ми, звичайно, говоримо - "так". Але якщо ми оцінюємо номер, то тут без варіантів і без шансів", - висловився Сергій Притула.

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