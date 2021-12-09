У це важко повірити

Виступ Михайла Макарова, який має надзвичайний дар, у новому сезоні шоу "Україна має талант" здивував усіх суддів шоу небезпечними трюками, які не зможе повторити ніхто у світі.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Україна має талант" у You Tube показали фрагмент нового випуску проєкту, у якому виступ Михайла Макарова довів суддів Сергія Притулу, Ксенію Мішину та Євгена Кота, а також запрошену суддю Машу Єфросініну до жаху.

Хлопець виконав неймовірні трюки, які не може повторити ніхто у світі.

"Трюки, які я виконую, дуже небезпечні. Вони суперечать законам фізики, законам людського тіла", - сказав хлопець.

Судді шоу були шоковані виступом хлопця та не могли повірити у реальність того, що відбувається.

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