Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".
Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських в деталях показує інтер'єр свого будинку, де живе разом з Потапом. Як відомо, особняк знаходиться під Києвом, недалеко від будинку Юрія Горбунова і Каті Осадчої. Усередині особняка розташовані панорамні вікна, з яких видніється селище.
Будинок всередині заставлений зеленими рослинами, які прикрашають інтер'єр і роблять його затишним.
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У вітальні розташований величезний камін, у якого зірки гріються по холодних вечорах. Над каміном незвичайне дзеркало у вигляді сонця. Також, інтер'єр прикрашає меблі яскравих кольорів.
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