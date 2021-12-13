Відома співачка Настя Каменських показала інтер'єр їх з Потапом (Олексієм Потапенком) особняка під Києвом в деталях.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських в деталях показує інтер'єр свого будинку, де живе разом з Потапом. Як відомо, особняк знаходиться під Києвом, недалеко від будинку Юрія Горбунова і Каті Осадчої. Усередині особняка розташовані панорамні вікна, з яких видніється селище.

Будинок всередині заставлений зеленими рослинами, які прикрашають інтер'єр і роблять його затишним.

У вітальні розташований величезний камін, у якого зірки гріються по холодних вечорах. Над каміном незвичайне дзеркало у вигляді сонця. Також, інтер'єр прикрашає меблі яскравих кольорів.

Раніше повідомлялося, Настя Каменських влаштувала справжній "розрив" з мамами та кращою подругою: "Скоро Аня стане популярнішою..."

Також, Каменських покрасувалася в короткій сукні на шоу "Маска", в мережі відреагували: "Хочу докопатися..."

Politeka розповідала, Настя Каменських з новою зачіскою спантеличила українців провокаційним питанням: "А ви любите..."



