Известная певица Настя Каменских показала интерьер их с Потапом (Алексеем Потапенко) особняка под Киевом в деталях.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских в деталях показывает интерьер своего дома, где живет вместе с Потапом. Как известно, особняк находится под Киевом, недалеко от дома Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Внутри особняка расположены панорамные окна, из которых виднеется поселок.

Дом внутри заставлен зелеными растениями, которые украшают интерьер и делают его уютным.

В гостиной расположен огромный камин, у которого звезды греются по холодным вечерам. Над камином необычное зеркало в виде солнца. Также, интерьер украшает мебель ярких цветов.

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