У мережі розгадали, хто може ховатися за Сніговою Королевою на шоу "Маска".

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу на акаунті шоу "Маска" в Instagram поділилися новим фото. Як відомо, 31 Грудня на телеканалі "Україна" пройде Новорічний випуск шоу. На кадрі представили нового персонажа новорічного випуску - Снігову Королеву.

"Снігова Королева-нова героїня самого хорошого шоу»новорічна МАСКА"!

На вигляд наша учасниця тендітна і невагома, але Вам навіть уявити складно, що приховує її костюм. Розкішне боа, крижаний посох, а яке плаття з 1,5-метровим шлейфом! Краса і тільки! Але сама таємниця прихована в підборах, адже вони досягають 20-ти сантиметрів",- розповіли на акаунті шоу "Маска".

Шанувальники шоу вирішили відгадати, хто ховається за цією маскою: "Тіна Кароль", "Вау! Дуже хороша маска! Я думаю що під цією маскою ховається Тіна Кароль!", "Як варіант, Тіна Кароль. Народилася 25 січня, в Оротукані - смт Магаданської області (тобто в холодному регіоні ), є пісня "Полюс тяжіння", мюзикл "Різдвяна історія", "Кароль, прям на цій фотці та видно що це вона", "Це точно буде Кароль".

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