В сети разгадали, кто может скрываться за Снежной Королевой на шоу "Маска".

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Маска" в Инстаграм поделились новым фото. Как известно, 31 декабря на телеканале "Україна" пройдет новогодний выпуск шоу. На кадре представили нового персонажа новогоднего выпуска - Снежную Королеву.

"Снежная Королева – новая героиня самого хорошего шоу «Новогодняя МАСКА»!

С виду наша участница хрупкая и невесомая, но вам даже представить сложно, что скрывает ее костюм. Роскошное боа, ледяной посох, а какое платье с 1,5-метровым шлейфом! Красота и только! Но самая тайна скрыта в каблуке, ведь они достигают 20-ти сантиметров", — рассказали на аккаунте шоу "Маска".

Поклонники шоу решили отгадать, кто прячется за этой маской: "Тина Кароль", "Вау! Очень хорошая маска! Я думаю что под этой маской скрывается Тина Кароль!", "Как вариант, Тина Кароль. Родилась 25 января, в Оротукане - пгт Магаданской области (т.е. в холодном регионе ), есть песня "Полюс притяжения", мюзикл "Рождественская история", "Кароль, прям на этой фотке и видно что это она", "Это точно будет Кароль".

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