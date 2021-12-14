Зазвичай на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 55-річна актриса Ольга Сумська показує багато різних кадрів зі зйомок і театру, де часто виступає. Причому нерідко виконавиця показує і те, як доглядає за собою.
Тому досить ефектними кадрами залишаються ті, на яких Ольга демонструє свої образи у всій красі. У червоній сукні Максі-довжини Ольга виглядала помітно молодше звичайного.
Відвідуючи Захід, Ольга також вибрала для образу мінімум прикрас, розпустила волосся і зробила акуратний вечірній макіяж.
Варто відзначити, що на фото Сумський була сильно схожа на свою старшу дочку Антоніну Паперну.
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Ольга Сумська є актором театру і кіно, радуючи українців своєю грою майже 40 років. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ольга показала себе і котика. Зірка записувала сторіс, звертаючись до фанатів.
"До нас випадково потрапив маленький красень, котик Андрійка і Насті Беднякових. Так, мій зайчик, ми зараз підемо віддамо. Не хочеться", - сказала Оля.
Нагадавши, Ольга Сумська в стильному костюмі розцвіла поруч з Борисюком, вразивши моложавим виглядом
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