55-річна актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка звикла брати участь у різних заходах, порадувала стильним образом на вечорі.

Зазвичай на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 55-річна актриса Ольга Сумська показує багато різних кадрів зі зйомок і театру, де часто виступає. Причому нерідко виконавиця показує і те, як доглядає за собою.

Тому досить ефектними кадрами залишаються ті, на яких Ольга демонструє свої образи у всій красі. У червоній сукні Максі-довжини Ольга виглядала помітно молодше звичайного.

Відвідуючи Захід, Ольга також вибрала для образу мінімум прикрас, розпустила волосся і зробила акуратний вечірній макіяж.

Варто відзначити, що на фото Сумський була сильно схожа на свою старшу дочку Антоніну Паперну.

Ольга Сумська є актором театру і кіно, радуючи українців своєю грою майже 40 років. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ольга показала себе і котика. Зірка записувала сторіс, звертаючись до фанатів.

"До нас випадково потрапив маленький красень, котик Андрійка і Насті Беднякових. Так, мій зайчик, ми зараз підемо віддамо. Не хочеться", - сказала Оля.

Нагадавши, Ольга Сумська в стильному костюмі розцвіла поруч з Борисюком, вразивши моложавим виглядом

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