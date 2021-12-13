Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською артисткою. Вона є суддею-детективом шоу"Маска". Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею на проекті "Голос країни". У Ольги є дві дочки - 16-річна Маша і 10-річна Аліса.

Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах Маша Полякова відверто розповіла, що приховує від своєї мами. За її словами, їй доводиться це робити оскільки мама багато забороняє.

"Маша, мені не подобається цей пост - видали. Коли я хочу виставити якийсь пост, і знаю, що вона не схвалить - блокую. Мені вже майже 17 років, навіщо мене чіпати, це вже не виправити все. Капут", - розповіла Маша Полякова.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під відео: "та нормальна дівчинка)) начебто все в 17 років робили те, що хочуть батьки 😂 🤨 все вірно вона сказала, чого вже чіпати то..тим більше соц.мережі це особиста справа і простір", "Маша класна і весела, а хейтерів багато через заздрість", "А мені вона подобається, хоч і не зовсім звичайний підліток, я і сама не люблю коли мені вказують, що робити і Який бути".

Раніше повідомлялося, відомий продюсер і друг Ані Лорак образив Полякову: "Не думаю, що повинна була почути цю..."

Також, Полякова влаштувала сеанс спокуси у рваних шортах перед зйомками "Маски": кадри

Politeka розповідала, героїня шоу "Маска" обвела Данилко і Полякову навколо пальця, правда розкрилася: "Ми про неї навіть не подумали"