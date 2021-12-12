Певица Оля Полякова, одна из звездных детективов шоу "Маска 2", кторая нередко скандалит на шоу, чтобы петерянуть внимание аудитории на себя, похвасталась новым стилем.

Оля Полякова открыто заявляет, что достойна хорошего внимания, много работает над собой и вообще привыкла игнорировать критику в сети. Причем артистка подмечает, что не тянет на те комментарии, что ей обычно пишут недоброжелатели.

Поэтому с каждым разом на фотосессиях, съемках шоу или во время эфира «Маски» она появляется в максимально ярких костюмах или маленьких платьях. Полякова всячески пытается быть моложе.

В коротком джинсовом костюме с рваным низом на шортах она прошлась по павильону и похвасталась подтянутыми формами. По словам Поляковой, для этого приходится заниматься иногда через силу и на праздники, но ей нравится результат.

Мы писали, что в номинацию на открытие маски попали персонажи Горилла и Котик. Полякова с Олегом Винником, еще одним звездным детективом, были против, чтобы с Гориллы срывали костюм. В знак протеста Оля со скандалом покинула шоу "Маска", но Гориллу все же "раздели".

"Полякова с ее пренебрежительным поведением просто ужасна! Тете пора спуститься на землю"; "Как можно выгнать один из лучших голосов проекта? У меня дежавю. Как в том году с Каднаем"; "Поведение экспертов начинает бесить 😠"; "Ура. Полякова ушла", - комментируют в Сети.

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