Блогерка Даша Квіткова, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, відсвяткувала разом з чоловіком п'ять місяців з дня народження сина.

Микита Добринін і Даша Квіткова постійно ведуть соціальні мережі, щоб звертати увагу на себе всіма можливими способами-розповідями про життя, повчальними, рекламою і також рекламою своїх проектів.

Проте вони досить популярні і за життям блогерів стежить безліч людей. Також на траничках в соцмережах Квіткова і Добринін часто показують кадри зі свого нового будинку і маленького сина. Цього разу пара показала багато фото з нагоди настання п'яти місяців з дня народження їхнього сина.

"5 місяців, як один день🤍 Наш сенс життя 🫂 P. S. моє улюблене відео в кінці 🤪 » - пише Квіткова.

У мережі відреагували: «найсолодшого пузана))); Як дельфінчик співає))😍; Лев такий ніжний, любить маму♥️; Яка гарна сім'я❤️; Який милий хлопчик😍; Який він у вас гарненький😍; Батьки ❤️; Дуже класні і гармонійні); Ви прекрасні батьки,щастя і здоров'я Левушке❤️; Які милашки❤️😍; Дуже мило 😍; Ви такі класні, а малюк взагалі такий зайчик👶👪».

Також Квіткова вирішила показати кадри з зали, де вони сім'єю проводять найбільше часу.

"У нас вдома теж Краса. Чоловік нарешті розплутав гірлянду" - пише Даша.

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