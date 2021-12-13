Микита Добринін і Даша Квіткова постійно ведуть соціальні мережі, щоб звертати увагу на себе всіма можливими способами-розповідями про життя, повчальними, рекламою і також рекламою своїх проектів.
Проте вони досить популярні і за життям блогерів стежить безліч людей. Також на траничках в соцмережах Квіткова і Добринін часто показують кадри зі свого нового будинку і маленького сина. Цього разу пара показала багато фото з нагоди настання п'яти місяців з дня народження їхнього сина.
"5 місяців, як один день🤍 Наш сенс життя 🫂 P. S. моє улюблене відео в кінці 🤪 » - пише Квіткова.
У мережі відреагували: «найсолодшого пузана))); Як дельфінчик співає))😍; Лев такий ніжний, любить маму♥️; Яка гарна сім'я❤️; Який милий хлопчик😍; Який він у вас гарненький😍; Батьки ❤️; Дуже класні і гармонійні); Ви прекрасні батьки,щастя і здоров'я Левушке❤️; Які милашки❤️😍; Дуже мило 😍; Ви такі класні, а малюк взагалі такий зайчик👶👪».
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Також Квіткова вирішила показати кадри з зали, де вони сім'єю проводять найбільше часу.
"У нас вдома теж Краса. Чоловік нарешті розплутав гірлянду" - пише Даша.
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