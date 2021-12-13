Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Сумська поділилася сімейним кадром. Актриса дуже часто працює разом з чоловіком. Пара грає в одних і тих же спектаклях, тому навіть на гастролі іноді їздить разом.
Цього разу вони засвітилися на роботі при повному параді, вразивши стильним виглядом.
«А ви вже ялинку поставили? Ми з @vitaliyborysyuk зазвичай 31-го», - підписала фото зірка.
У коментарях зірковій парі залишили масу теплих слів. Також шанувальники стали розповідати про свої традиції.
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"Ми завжди ставимо і наряджаємо тільки 31 під новорічні мультики. Це традиція", "Ви дуже красива пара! З наступаючими вас святами! Всім здоров'я і ще раз здоров'я!", "Які красиві, вам підходить цей колір", "Дуже хороші", "Ви чарівні!", "З1 пізно, весь в гонитві, "встигнути" потрібно раніше, щоб насолодитися», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сумська здивувала знімком з матір'ю, якій майже 90 років:"Величність".
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