Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська вирішила поділитися знахідкою у себе в Instagram. Вона зазначила, що тільки недавно дізналася про таку страву.
"Обожнюю відкривати для себе що-небудь нове - країни, міста, людей, смакові поєднання і, звичайно ж, страви! Нещодавно вперше спробувала Gyoza. Знаєте що це? Мій новий лідер - гармонійне співвідношення тонкого тіста і ніжної начинки зі східним колоритом. Так смачно, що навіть не хочеться ділитися. А це показник, повірте", - зазначила Мартиновська.
За її словами, їй сподобалися різні Gyoza - з рибою, м'ясом і навіть солодкі. Крім цього, блюдо дуже швидко готується.
"Смак, який пельменям і не снився! А яке блюдо стало вашим фаворитом За останній час? Діліться своїми гастрономічними уподобаннями в коментарях", - звернулася Мартиновська до шанувальників.
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