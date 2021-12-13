Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, яка любить експериментувати зі стравами, розповіла про незвичайну страву, яка її дуже здивувала.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська вирішила поділитися знахідкою у себе в Instagram. Вона зазначила, що тільки недавно дізналася про таку страву.

"Обожнюю відкривати для себе що-небудь нове - країни, міста, людей, смакові поєднання і, звичайно ж, страви! Нещодавно вперше спробувала Gyoza. Знаєте що це? Мій новий лідер - гармонійне співвідношення тонкого тіста і ніжної начинки зі східним колоритом. Так смачно, що навіть не хочеться ділитися. А це показник, повірте", - зазначила Мартиновська.

За її словами, їй сподобалися різні Gyoza - з рибою, м'ясом і навіть солодкі. Крім цього, блюдо дуже швидко готується.

"Смак, який пельменям і не снився! А яке блюдо стало вашим фаворитом За останній час? Діліться своїми гастрономічними уподобаннями в коментарях", - звернулася Мартиновська до шанувальників.

Нагадаємо, що Мартиновська засвітила ідеальний подарунок:"це пів моєї зарплати".

Як повідомляла Politeka, Мартиновська вразила природною красою:"не можу залишити вас без...".

Також Politeka писала, що Мартиновська поділилася неймовірною історією кохання з Ярославським:"вимогливий і злий".