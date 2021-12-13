Як пише Politeka.net, Потап поділився новим веселим відео на своїй сторінці в Instagram. 13 грудня гурт MOZGI випустив новий кліп на новорічну пісню ZAVTRA. З цієї нагоди Потап і Позитив (Олексій Завгородній) запустили танцювальний челендж, в якому не могла не взяти участь Каменських.
Так, у новому ролику артисти весело танцюють під пісню. Танець включає веселий рух плечима, який Каменських виконує з посмішкою, хлопки і повороти. Всі троє учасників челенджу одягнені в простий одяг в стилі кежуал. Для цього відео Настя змінила свої традиційні спокусливі сукні на вільну білу толстовку, в якій виглядала дуже затишно.
"Беріть участь у новорічному челенджі і Завтра стане краще ніж вчора!!", - підписав кадри Потап.
Підписники артиста тут же відреагували на пост.
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"Мене одного вже почав кумарити цей трек?", "Не приємно дивитися....Шкода...", "Їм не набридло ще?", "О щось нове, свіже", "пісня, яка дарує надію, що завтра точно буде краще, ніж вчора", "дружний колективчик", - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських в деталях показала інтер'єр їх з Потапом Елітного особняка під Києвом.
Як повідомляла Politeka, Потап засвітився в компанії своїх приятелів напередодні прем'єри, в мережі ахнули.
Також Politeka писала, що Потап вразив виглядом у тренерському кріслі»Голосу країни".