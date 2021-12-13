Українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) влаштувала передноворічні танці в святковому образі, додавши в нього свою фірмову родзинку.

Як пише Politeka.net, MARUV яка нещодавно опинилася в центрі чергового скандалу, поділилася веселими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Днями MARUV нарвалася на жорстку критику з боку людей, незадоволених тим, що співачка опублікувала кадри свого поцілунку з дівчиною. Артистка жорстко відповіла на претензії на свою адресу, і явно не збирається припиняти радувати шанувальників новим контентом.

На відео MARUV показала, як танцює під традиційну різдвяну музику в новорічному антуражі. Однак, Анна не була б собою, якби не додала своєму святковому образу нотку епатажу.

MARUV танцювала на тлі вінків і ялинки в чорному шкіряному боді, розшитому блискучими сріблястими ланцюжками. Високі шнуровані чоботи і чорні рукавички, а також блискучий бере ефектно доповнювали її образ. Завершальними штрихами були стильні окуляри, червона помада і чорна перука.

Співачка мило, але в той же час спокусливо рухалася під музику і завзято посміхалася. Вона явно не скаржиться на відсутність новорічного настрою.

Шанувальники тут же відреагували на пост MARUV.

"Як я тебе люблю", "з наступаючим! Аня, продовжуй палити в новому році, як тільки ти вмієш", "Ну енто взагалі бомбічно", "який прикидик блищавий... Шик, блиск", "Новорічна ялинка", "Ну яка розкіш, яка краса! Святково як таку б красу нам під ялинку", "цікаво, їй не набридло? Дурью маятися?",- пишуть люди.

Нагадаємо, MARUV влаштувала провокацію з подружкою і жорстко відповіла українцям на критику.

Як повідомляла Politeka, MARUV показала, як розважається зі своїми танцівницями в гримерці.

Також Politeka писала, що MARUV розохотила українців, заговоривши про цензуру в панчохах і корсеті.