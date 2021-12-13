Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська показала зворушливе фото зі свята, на якому позувала з дітьми і колишнім чоловіком, Едгаром Камінським.

Як пише Politeka.net, днями в сім'ї Камінських було свято: синові Слава і Едгара виповнилося сім років. З цієї нагоди батьки хлопчика, які попри розлучення зберігають дружні стосунки, влаштували йому свято.

Камінська у своєму пості показала нове сімейне фото, зроблене на вечірці серед кульок і тематичних декорацій.

На знімку Слава притулилася до Едгара і придбала сина, в той час як Камінський обіймав їх дочку Лауру.

Цей пост співачка супроводила постом, в якому заговорила про кохання.

"Е + С = Л. Л = любов, Л = Леонард, Л = Лаура. Таке просте рівняння, в якому закладено Сенс на все життя.Наші діти - це вилиті ми, і зараз це не просто красива метафора)) Спасибі мамі за те, яка я була тоді, що не посоромилася написати і запросити. Спасибі тобі, Едгар, за те, яка я була протягом 6 років. Спасибі, Леон і Лаура, за те, яка я зараз", - написала Камінська.

Відзначимо, що Слава і Едгар розлучилися в 2019 році після п'яти років шлюбу. Спочатку колишнє подружжя звинувачували один одного в розвалі відносин, проте останнім часом вони часто відпочивають всією сім'єю і зізнаються, що підтримують дружні відносини.

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