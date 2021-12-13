Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала трогательное фото с праздника, на котором позировала с детьми и бывшим мужем, Эдгаром Каминским.

Как пишет Politeka.net, на днях в семье Каминских был праздник: сыну Славы и Эдгара исполнилось семь лет. По этому случаю родители мальчика, которые несмотря на развод сохраняют дружеские отношения, устроили ему праздник.

Каминская в своем посте показала новое семейное фото, сделанное на вечеринке среди шариков и тематических декораций.

На снимке Слава прижалась к Эдгару и приобняла сына, в то время как Каминский обнимал их дочку Лауру.

Этот пост певица сопроводила постом, в котором заговорила о любви.

«Э + С = Л. Л = любовь, Л = Леонард, Л = Лаура. Такое простое уравнение, в котором заложен смысл на всю жизнь.Наши дети – это вылитые мы, и сейчас это не просто красивая метафора))

Спасибо маме за то, какая я была тогда, что не постеснялась написать и пригласить. Спасибо тебе, Эдгар, за то, какая я была на протяжении 6 лет. Спасибо, Леон и Лаура, за то, какая я сейчас», - написала Каминская.

Отметим, что Слава и Эдгар развелись в 2019 году после пяти лет брака. Поначалу бывшие супруги обвиняли друг друга в развале отношений, однако в последнее время они часто отдыхают всей семьей и признаются, что поддерживают дружеские отношения.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" обнародовала фото из роддома.

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