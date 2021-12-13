Відомий шеф-кухар і головний суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про головні принципи у своєму житті, а також про те, як він до них прийшов.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram постом про мудрість. Хіменес-Браво написав, що часто чув фразу "мудрість приходить з роками", проте в його випадку мудрість прийшла з досвідом і життєвими ситуаціями.

За словами Ектора, йому довелося рано "помудріти" через непрості події в житті, які не давали йому розслабитися.

У міру набуття власного життєвого досвіду Хіменес-Браво вивів для себе "головні правила" життя, якими і вирішив поділитися з шанувальниками.

"Я ніколи не змінюю своїх рішень. Так, я можу досить довго обмірковувати, зважувати всі "за" і "проти", але я якщо рішення вже прийняв, то навряд чи буду шкодувати, йти на зворотну", - розповів Ектор і своєму першому правилі.

Він також зазначив, що головним пріоритетом для нього завжди буде його сім'я. Ще одне правило, якому навчила шоумена життя, свідчить, що своїм здоров'ям нехтувати не можна. Останнє правило Хіменеса-Браво стосується відпочинку:

"Виділяти час і гроші на подорожі ... це саме те, що заповнює мої сили, дає впустити в себе нові ідеї, і по-іншому поглянути на своє життя".

Шеф-кухар додав, що кожна людина повинна жити за правилами, до яких він прийшов сам.

"Тобто, остання мудрість: ніколи і нікого не слухайте, йдіть своєю дорогою!", - підсумувавши Ектор.

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