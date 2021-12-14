Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році він оголосив, що одружився з колишньою колегою Настєю Каменських.

Так, цього разу артист опублікував нове фото. Потап вирішив поділитися трагедією. Нещодавно стало відомо, що пішов з життя у віці 81 рік відомий мексиканський співак Вісенте Фернандез. Завдяки своїй творчості співак став музичним символом Мексики та представником музичної епохи.

"Genius Passed Away! A Símbolo! Пішла епоха, самий відкритий і сонячний співак Мексики Вінсенто Фернандо! Gracias por la música! 🇲🇽", — пише Потап.

Причина смерті виконавця залишається невідомою.

За свою кар'єру Вісенте Фернандес записав понад 100 альбомів і продав понад 70 млн платівок. Він був удостоєний, в тому числі трьох премій "Греммі", дев'яти премій "Латинська Греммі" і 14 нагород "Ло Нуестро". Також, він проявляв себе як актор, і знявся в понад 30 фільмах.

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