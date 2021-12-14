Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.
Так, на этот раз артист опубликовал новое фото. Потап решил поделиться трагедией. Недавно стало известно, что ушел из жизни в возрасте 81 год известный мексиканский певец Висенте Фернандез. Благодаря своему творчеству певец стал музыкальным символом Мексики и представителем музыкальной эпохи.
"Genius Passed Away! A Símbolo! Ушла эпоха, самый открытый и солнечный певец Мексики Винсенто Фернандо! Gracias por la música! 🇲🇽", — пишет Потап.
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Причина смерти исполнителя остается неизвестной.
За свою карьеру Висенте Фернандес записал более 100 альбомов и продал более 70 млн пластинок. Он был удостоен, в том числе трех премий "Грэмми", девяти премий "Латинская Грэмми" и 14 наград "Ло Нуэстро". Также, он проявлял себя как актер, и снялся в более 30 фильмах.
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