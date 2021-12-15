Артист Володимир Дантес поскаржився своїй дружині Наді Дорофєєвої, що до нього приставала відома модель і співачка.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру і нещодавно у нього відбувся перший концерт. Також він є чоловіком Наді Дорофєєвої.

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Дантес ябедничає своїй дружині Наді Дорофєєвій, що до нього пристає відома модель і співачка Даша Астаф'єва. Однак, Дорофєєва здивувала відповіддю, і сказала, що до неї Вона теж пристає. Артисти посміялися над відповідями один одного.

"Надь, вона до мене клеїлася", - поскаржився Володимир Дантес на Дашу Астаф'єву.

"І до мене", — посміялася Надя Дорофєєва.

Варто відзначити, що артисти перебували на невідомому Заході, де також були присутні Женя Галич і артист Wellboy.

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