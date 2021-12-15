На шоу "Маска" знайшли несподівану заміну Потапа в дуеті з Настею Каменських. Ним став Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу на шоу "Маска" розкрили сюрприз для українців. До новорічного випуску шоу підготували незвичайний дует. На сцену шоу "Маска" вийде Настя Каменських і заспіває дуетом з Вєркою Сердючкою (Андрієм Данилком).

"31 Грудня великий святковий сюрприз. Несподіваний жаркий дует. Тільки один раз і тільки в одну ніч", - представили на шоу "Маска".

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Ого, Данилко і Настя, несподівано", "Не можу дочекатися новорічну Маску", "Ви супер! Чекаю щосуботи, щоб подивитися "Маску". Вже всю сім'ю на вуха поставила".

Нагадаємо, що Новорічний випуск шоу "Маска" відбудеться 31 грудня о 20:00.

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