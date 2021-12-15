Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.
Так, на этот раз на шоу "Маска" раскрыли сюрприз для украинцев. К новогоднему выпуску шоу подготовили необычный дуэт. На сцену шоу "Маска" выйдет Настя Каменских и споет дуэтом с Веркой Сердючкой (Андреем Данилко).
"31 декабря большой праздничный сюрприз. Неожиданный жаркий дуэт. Только один раз и только в одну ночь", — представили на шоу "Маска".
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Ого, Данилко и Настя, неожиданно", "Не могу дождаться Новогоднюю Маску", "Вы супер! Жду каждую субботу, чтобы посмотреть "Маску". Уже всю семью на уши поставила".
Напомним, что новогодний выпуск шоу "Маска" состоится 31 декабря в 20:00.
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