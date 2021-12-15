Як пише Politka.net, Олексій Потапенко і Настя Каменських одружені вже кілька років. Але у зіркової красуні до весілля з Потапом були й інші залицяльники. Один з них - Володимир Дятлов, з яким Каменських познайомилася ще в студентські роки. Пара навчалася в одній групі " Вісконсінського міжнародного університету "(США) в Києві. Настя і Володимир закохалися один в одного відразу і почали відносини. Через деякий час дятлів перевівся до Миколаєва через деякі життєві обставини. Пара ще деякий час зустрічалася на відстані і Каменських їздила до Володимира на вихідні, але в підсумку вони розлучилися в 2009 році. У новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" Олексій розповів про колишнього хлопця Насті.

Як виявилося, Потапенко почав робити суші, коли поставили "мізки-бар" на паузу.

"Та це ми працюємо разом зі своєю дружиною і з її, зауваж, найцікавіше, колишнім хлопцем. Тобто, чувак, який був з Настею до мене, він настільки класний хлопець - це Вова Дятлов, у нього класний партнер Микита Сілін, і вони в Миколаєві відкрили ресторанчик, а ми так подружилися, ми стільки разів були в цьому ресторані, ми сказали, коли ви в Києві захочете щось відкрити, то хлопці, ми готові інвестувати",-сказав Потапенко.

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