Как пишет Politka.net, Алексей Потапенко и Настя Каменских женаты уже несколько лет. Но у звездной красотки до свадьбы с Потапом были и другие ухажеры. Один из них - Владимир Дятлов, с которым Каменских познакомилась еще в студенческие годы. Пара училась в одной группе "Висконсинского международного университета" (США) в Киеве. Настя и Владимир влюбились друг в друга сразу и начали отношения. Через некоторое время Дятлов перевелся в Николаев из-за некоторых жизненных обстоятельств. Пара еще некоторое время встречалась на расстоянии и Каменских ездила к Владимиру на выходные, но в итоге они расстались в 2009 году. В новом интервью для "Зіркового шляху" Алексей рассказал о бывшем парне Насти.

Как оказалось, Потапенко начал делать суши, когда поставили "Мозги-бар" на паузу.

"Да это мы работаем вместе со своей супругой и с ее, заметь, самое интересное, бывшим парнем. То есть, чувак, который был с Настей до меня, он настолько классный парень - это Вова Дятлов, у него классный партнер Никита Силин, и они в Николаеве открыли ресторанчик, а мы так подружились, мы столько раз были в этом ресторане, мы сказали, когда вы в Киеве захотите что-то открыть, то ребята, мы готовы инвестировать", - сказал Потапенко.

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