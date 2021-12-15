Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого виконавця і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка, яка ось-ось народить йому дочку, показала свій новий паспорт.
Виявилося, що за кілька тижнів до пологів пара узаконила свої стосунки, а дівчина взяла прізвище чоловіка. Тепер в Instagram-сторіс вона продемонструвала новий паспорт з новим прізвищем. Як видно, Іванка зробила паспорт нового зразка, не книжечку, а ID-карту. На фото документа можна побачити, що дівчина взяла прізвище чоловіка і тепер вона Сасанчин Іванна Михайлівна.
Також у своїх сторіс вагітна дівчина розповіла, що вони з Романом купували обручки разом. Вона продемонструвала ювелірні вироби з білого і жовтого золота, які виглядають вельми оригінально.
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Нагадаємо, ще навесні Роман Сасанчин зробив пропозицію своїй коханій Іванці. Тоді 19-річний хлопець натрапив на критику від українців, його переконували, що одружитися ще рано. Однак причина такого рішення незабаром розкрилася – виявилося що Рома зі своєю нареченою Іванкою чекають дитину. Про це вони повідомили наприкінці літа. А народжувати вже законна дружина виконавця буде в кінці грудня, пара чекає дочку.
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