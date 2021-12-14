Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки та вона вражає своїм моложавим виглядом.
Так, цього разу на фан-сторінці Алли Пугачової в Instagram опублікували нове фото. Вони показали архівний знімок, де Алла Пугачова ще при великих формах, а Максим Галкін тримає валізу.
"Добрий ранок
Хто тут знає час і місце цього фото?", - запитали на фан-акаунті.
Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де критикують співачку і її чоловіка: "Мама рідна. Максим чи то блакитний то чи що то не те з головою. Навіщо йому бабка на восьмому десятку щось не зрозуміло", "Напевно Галкін забирає свою кохану до себе в замок", "У Максима точно орієнтація в інший бік. Алла тут баба грім", "Виганяють з дому Аллу!".
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