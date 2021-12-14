Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом.
Так, на этот раз на фан-странице Аллы Пугачевой в Инстаграм опубликовали новое фото. Они показали архивный снимок, где Алла Пугачева еще при больших формах, а Максим Галкин держит чемодан.
"Доброе утро
Кто тут знает время и место этого фото?", — спросили на фан-аккаунте.
Пользователи сети оставили множество комментариев, где критикуют певицу и её мужа: "Mама родная. Максим то ли голубой то ли что то не то с головой. Зачем ему бабка на восьмом десятке что то не понятно", "Наверное Галкин забирает свою возлюбленную к себе в замок", "У Максима точно ориентация в другую сторону. Алла тут баба гром", "Выгоняют из дома Аллу!".
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