Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво багато часу приділяє власній зовнішності, тому на його сторінці в Instagram нерідко з'являються найсміливіші кадри, що іноді викликає погану реакцію.

Ектор Хіменес-Браво приділяє багато часу власній зовнішності, регулярно відвідуючи спортзали, а також намагаючись правильно харчуватися, передає Politeka.net. Результатами роботи над собою шеф-кухар хвалиться в Instagram.

Нерідко в його Instagram з'являються сміливі кадри, де він хвалиться підкачаним пресом і біцепсами.

На одному з нових фото Ектор Хіменес-Браво позував у костюмі, і поміркував про мудрість. Правда, під записом обговорили не тільки тему поста і фото, але і торкнулися питання сміливих знімків в сторіс.

"Ектор, непристойно в сторіз оголеним до пояса періодично бути! Не 30 років, треба розуміти, що таке етикет! А, то начебто публічна, талановита, реалізована людина, а ведете себе, як мужлан?!", "Колумбійський Денді чудить в Україні...", "Аххх, який красунчик😍 😍"," Ектора депортували?😂 ", "Бомж" Золотий"😂", "Ні, сюди ця фраза не підходить, сюди підходить фраза: "Дурням закон не писаний".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво розповів про провальне побачення з дівчиною з сайту знайомств

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво опустив нижче плінтуса блюдо учасника "Майстер Шеф"

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як розважає свою "подружку" в лісі