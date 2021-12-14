Ектор Хіменес-Браво приділяє багато часу власній зовнішності, регулярно відвідуючи спортзали, а також намагаючись правильно харчуватися, передає Politeka.net. Результатами роботи над собою шеф-кухар хвалиться в Instagram.
Нерідко в його Instagram з'являються сміливі кадри, де він хвалиться підкачаним пресом і біцепсами.
На одному з нових фото Ектор Хіменес-Браво позував у костюмі, і поміркував про мудрість. Правда, під записом обговорили не тільки тему поста і фото, але і торкнулися питання сміливих знімків в сторіс.
"Ектор, непристойно в сторіз оголеним до пояса періодично бути! Не 30 років, треба розуміти, що таке етикет! А, то начебто публічна, талановита, реалізована людина, а ведете себе, як мужлан?!", "Колумбійський Денді чудить в Україні...", "Аххх, який красунчик😍 😍"," Ектора депортували?😂 ", "Бомж" Золотий"😂", "Ні, сюди ця фраза не підходить, сюди підходить фраза: "Дурням закон не писаний".
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
У Сніговій Королеві на "Масці" дізналися відому співачку: "Це точно Кароль"
Гострий на язик Сергій Притула підколів відомого ведучого на всю країну: "Не можна так любити гроші"
Дружина "Холостяка" Добриніна показала, як вони прикрасили ялинку в їх новому розкішному будинку: "Теж краса!"
Схудла Зарицька з KAZKA в купальнику показала свої головні достоїнства крупним планом: "Кожен має право"
Нагадаємо, що Хіменес-Браво розповів про провальне побачення з дівчиною з сайту знайомств
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво опустив нижче плінтуса блюдо учасника "Майстер Шеф"
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як розважає свою "подружку" в лісі