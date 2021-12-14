Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво много времени уделает собственной внешности, поэтому на его странице в Инстаграм нередко появляются самые смелые кадры, что иногда вызывает нехорошую реакцию.

Эктор Хименес-Браво уделяет много времени собственной внешности, регулярно посещая спортзалы, а также стараясь правильно питаться, передает Politeka.net. Результатами работы над собой шеф- повар хвастается в Инстаграм.

Нередко в его Инстаграм появляются смелые кадры, где он хвастается подкаченным прессом и бицепсами.

На одном из новых фото Эктор Хименес-Браво позировал в костюме, и порассуждал о мудрости. Правда, под записью обсудили не только тему поста и фото, но и затронули вопрос смелых снимков в сторис.

"Эктор, неприлично в сториз оголенным до пояса периодически быть! Не 30 лет, надо понимать, что такое этикет! А, то вроде публичный, талантливый, реализованный человек, а ведете себя, как мужлан?!", "Колумбийский Денди чудит в Украине...", "Аххх, какой красавчик😍😍", "Эктора депортировали?😂", "Бомж "золотой"😂", "Нет, сюда эта фраза не подходит, сюда подходит фраза: "Дуракам закон не писан".

Напомним, что Хименес-Браво рассказал о провальном свидании с девушкой с сайта знакомств

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво опустил ниже плинтуса блюдо участника "Мастер Шеф"

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как развлекает свою "подружку" в лесу