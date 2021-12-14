Як пише Politeka.net, "Україна має талант" - популярний український талант-проект, в якому українці хваляться своїми талантами. У новому випуску на сцену прийшли чоловік з дружиною, щоб показати свої акробатичні здібності.

На відео пара здивувала поданням, яке показали для суддів.

"Найсильніша історія кохання! Олена втратила зір, але дуже мріяла навчитися акробатиці на пілоні і вийти з цим номером на "Україна має талант"

Її мрію допоміг здійснити чоловік Олексій! У 40 років вони почали разом навчатися акробатиці. Заради дружини Олексій також закінчив курси візажу, щоб зробити зачіску і макіяж коханої!

Браво", - було написано під відео.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Тааак, одна з зворушливих історій кохання, просто неймовірно красиво", "Спасибі всім за підтримку", "дуже круто", " Ну дуже! Просто розрив серця, як це трепетно, артистично і професійно!", "Мурашка. Браво цій парі".

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