Как пишет Politeka.net, "Україна має талант" - популярный украинский талант-проект, в котором украинцы хвастаются своими талантами. В новом выпуске на сцену пришли муж с женой, чтобы показать свои акробатические способности.

На видео пара удивила представлением, которое показали для судей.

"Самая сильная история любви! Елена потеряла зрение, но очень мечтала научиться акробатике на пилоне и выйти с этим номером на "Украина имеет талант"

Ее мечту помог осуществить муж Алексей! В 40 лет они начали вместе обучаться акробатике. Ради жены Алексей также закончил курсы визажа, чтобы сделать прическу и макияж любимой!

Браво", - было написано под видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Тааак, одна из трогательных историй любви, просто невероятно красиво", "Спасибо всем за поддержку", "Очень круто", "Ну очень! Просто разрыв сердца, как это трепетно, артистично и профессионально!", "Мурашки. Браво этой паре".

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