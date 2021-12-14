Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських показала, як вони з Потапом прикрасили ялинку у своєму розкішному особняку. Як розповіла співачка, вона вперше в цьому будинку вирішила поставити ялинку, до цього їй доводилося прикрашати тільки сходи та камін гірляндами.

"Уявляєте, скільки ось живемо, в будинку ніколи не ставили ялинку. Тому що у нас за вікном багато ялинок, замість неї прикрашала камін і сходи. Але от якось, не знаю чому, в цьому році мені дуже захотілося. Подивіться, яка у нас шалено красива ялинка", - розповіла Настя Каменських.

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