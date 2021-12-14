Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских показала, как они с Потапом украсили ёлку в своем роскошном особняке. Как рассказала певица, она впервые в этом доме решила поставить ёлку, до этого ей приходилось украшать только лестницу и камин гирляндами.

"Представляете, сколько вот живем, в доме никогда не ставили ёлку. Потому что у нас за окном много ёлок, вместо неё украшала камин и лестницы. Но вот как-то, не знаю почему, в этом году мне очень захотелось. Посмотрите, какая у нас безумно красивая ёлочка", — рассказала Настя Каменских.

Ранее сообщалось, Каменских решила высказаться об участнице "Маски", которая целовалась с Винником: "Я в шоке"

Также, Потап с Каменских и Позитивом разозлили украинцев надоедливыми танцами: "Неприятно смотреть"

Politeka рассказывала, Каменских в деталях показала интерьер их с Потапом элитного особняка под Киевом: "Зеркало-солнце, камин и..."