"Холостячка" Ксенія Мішина, яка розкрила в інтерв'ю Каті Осадчій причини розриву з переможцем шоу Олександром Еллертом, розповіла про ідеальність і досконалість у себе в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була в 2020 році першою "Холостячкою", де вибрала переможцем Олександра Еллерта. Пара деякий час була разом після проекту, розлучалася, сходилася, але в підсумку вирішила поставити крапку у відносинах.

"У нас були і сварки, постійні емоційні сплески і я розуміла, що це занадто і так не можна, Я відчувала себе дуже погано. Мені було дуже боляче і це витримати було дуже складно", - розповіла Мішина в інтерв'ю Каті Осадчій.



Також артистка додала, що ініціатором розставання була саме вона. Зірка в підсумку зазначила, що не знає, як вони будуть далі існувати з Еллертом і чи будуть разом чи ні.

Тепер Мішина у себе в Instagram розповіла про досконалість і ідеальність.

"Давайте поговоримо на тему ідеальності і досконалості? Нас пушат з боку стандартами краси і поведінки і це створює постійний тиск ніби з тобою щось не так.

"Відчуваєте таке?",- написала Ксенія.



Зірка також запропонувала поставити Відповідь "Так" або "ні".

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