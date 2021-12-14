Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була в 2020 році першою "Холостячкою", де вибрала переможцем Олександра Еллерта. Пара деякий час була разом після проекту, розлучалася, сходилася, але в підсумку вирішила поставити крапку у відносинах.
"У нас були і сварки, постійні емоційні сплески і я розуміла, що це занадто і так не можна, Я відчувала себе дуже погано. Мені було дуже боляче і це витримати було дуже складно", - розповіла Мішина в інтерв'ю Каті Осадчій.
Також артистка додала, що ініціатором розставання була саме вона. Зірка в підсумку зазначила, що не знає, як вони будуть далі існувати з Еллертом і чи будуть разом чи ні.
Тепер Мішина у себе в Instagram розповіла про досконалість і ідеальність.
"Давайте поговоримо на тему ідеальності і досконалості? Нас пушат з боку стандартами краси і поведінки і це створює постійний тиск ніби з тобою щось не так.
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"Відчуваєте таке?",- написала Ксенія.
Зірка також запропонувала поставити Відповідь "Так" або "ні".
Нагадаємо, Ксенія Мішина видала Осадчій причину розставання з Еллертом
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