Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была в 2020 году первой "Холостячкой", где выбрала победителем Александра Эллерта. Пара некоторое время была вместе после проекта, расставалась, сходилась, но в итоге решила поставить точку в отношениях.
"У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески и я понимала, что это слишком и так нельзя, я чувствовала себя очень плохо. Мне было очень больно и это выдержать было очень сложно", - рассказала Мишина в интервью Кате Осадчей.
Также артистка добавила, что инциатором расставания была именно она. Звезда в итоге отметила, что не знает, как они будут дальше существовать с Эллертом и будут ли вместе или нет.
Теперь Мишина у себя в Инстаграм рассказала о совершенстве и идеальности.
"Давайте поговорим на тему идеальности и совершенства? Нас пушат со стороны стандартами красоты и поведения и это создает постоянное давление как будто с тобой что-то не так.
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"Чувствуете такое?", - написала Ксения.
Звезда также предложила поставить ответ "Да" или "Нет".
Напомним, Ксения Мишина выдала Осадчей причину расставания с Эллертом
А еще Politeka писала, что Осадчая в мини-юбке и Мишина в топе смутили неловким видом на курорте
Также Politeka сообщала, что Мишина рассказала о своем тяжелом состоянии на съемках "Україна має талант"