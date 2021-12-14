Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была в 2020 году первой "Холостячкой", где выбрала победителем Александра Эллерта. Пара некоторое время была вместе после проекта, расставалась, сходилась, но в итоге решила поставить точку в отношениях.

"У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески и я понимала, что это слишком и так нельзя, я чувствовала себя очень плохо. Мне было очень больно и это выдержать было очень сложно", - рассказала Мишина в интервью Кате Осадчей.

Также артистка добавила, что инциатором расставания была именно она. Звезда в итоге отметила, что не знает, как они будут дальше существовать с Эллертом и будут ли вместе или нет.

Теперь Мишина у себя в Инстаграм рассказала о совершенстве и идеальности.

"Давайте поговорим на тему идеальности и совершенства? Нас пушат со стороны стандартами красоты и поведения и это создает постоянное давление как будто с тобой что-то не так.

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"Чувствуете такое?", - написала Ксения.

Звезда также предложила поставить ответ "Да" или "Нет".

Напомним, Ксения Мишина выдала Осадчей причину расставания с Эллертом

А еще Politeka писала, что Осадчая в мини-юбке и Мишина в топе смутили неловким видом на курорте

Также Politeka сообщала, что Мишина рассказала о своем тяжелом состоянии на съемках "Україна має талант"