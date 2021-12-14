Даша Квіткова веде Instagram активно, оскільки це її майданчик для розвитку. Вона рекламує всілякі товари, але не любить критику і завжди поспішає відповідати всім, хто їй пише гидоти.
Не обходиться і без виправдань-нерідко Квіткова розповідає в Instagram, чому чинить так, а не інакше. Цього разу після критики її фігури і слів про фотошоп, вона виставила ще один кадр.
У шкіряній спідниці з розрізом до самої талії і маленькому топіку на шнурівці вона спробувала приховати все зайве і при цьому показала себе з вигідного боку, враховуючи те, що все ще незадоволена своєю вагою.
"воу воу🔥; ти тут в хорошій формі, а в житті?; Вау 🔥Даша, ви просто чудові 😍; ❤️🔥😍 дуже красива😍; Дашааааа🔥; Даша дуже красуня 🔥🔥; щось не віриться; А на фото раніше була більше; Нефертіті нервово курить в сторонці😍🔥; Вау Дашаааа🔥 Яка ви шикарна😍💔🔥; Чудова 🔥; Приголомшлива 🔥», - пишуть Квитковой під фото.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
Дан Балан осоромився перед Осадчою в білому вбранні, з'явилося відео: "Натхнення"
Українців обкладуть новими податками, доведеться заплатити навіть за старі квартири: скільки потрібно буде віддати
Влад Яма після операції ховає половину обличчя: "Спасибі, що переживаєте"
Раніше дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша Квіткова часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і ділиться моментами з життя. До неї звернулися за життєвою порадою, і вона вирішила допомогти. Користувачка мережі розповіла про те, що відчуває провину за сварки з молодою людиною.
Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна в сукні з високим розрізом похвалилася зміною професії: "Даша вперше..."
Також, екс - "Холостяк" Добринін показав, на кого насправді схожий його син: "малюк тут зовсім..."
Politeka розповідала, Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич: "М'яко кажучи..."