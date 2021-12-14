Даша Квіткова веде Instagram активно, оскільки це її майданчик для розвитку. Вона рекламує всілякі товари, але не любить критику і завжди поспішає відповідати всім, хто їй пише гидоти.

Не обходиться і без виправдань-нерідко Квіткова розповідає в Instagram, чому чинить так, а не інакше. Цього разу після критики її фігури і слів про фотошоп, вона виставила ще один кадр.

У шкіряній спідниці з розрізом до самої талії і маленькому топіку на шнурівці вона спробувала приховати все зайве і при цьому показала себе з вигідного боку, враховуючи те, що все ще незадоволена своєю вагою.

"воу воу🔥; ти тут в хорошій формі, а в житті?; Вау 🔥Даша, ви просто чудові 😍; ❤️🔥😍 дуже красива😍; Дашааааа🔥; Даша дуже красуня 🔥🔥; щось не віриться; А на фото раніше була більше; Нефертіті нервово курить в сторонці😍🔥; Вау Дашаааа🔥 Яка ви шикарна😍💔🔥; Чудова 🔥; Приголомшлива 🔥», - пишуть Квитковой під фото.

Раніше дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша Квіткова часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і ділиться моментами з життя. До неї звернулися за життєвою порадою, і вона вирішила допомогти. Користувачка мережі розповіла про те, що відчуває провину за сварки з молодою людиною.

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