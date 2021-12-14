Даша Квиткова ведет Инстаграм активно, поскольку это ее площадка для развития. Она рекламирует всевозможные товары, но не любит критику и всегда спешит отвечать всем, кто ей пишет гадости.

Не обходится и без оправданий – нередко Квиткова рассказывает в Инстаграм, почему поступает так, а не иначе. В этот раз после критики ее фигуры и слов о фотошопе, она выставила еще один кадр.

В кожаной юбке с разрезом до самой талии и маленьком топике на шнуровке она попыталась скрыть все лишнее и при этом показала себя с выгодной стороны, учитывая то, что все еще недовольна своим весом.

«воу воу🔥; ты тут в хорошей форме, а в жизни?; Вау 🔥Даша, вы просто восхитительны 😍; ❤️🔥😍 очень красивая😍; Дашааааа🔥; Даша очень красотка 🔥🔥; Что-то не верится; А на фото раньше была больше; Нефертити нервно курит в сторонке😍🔥; Вау Дашаааа🔥 Какая вы шикарная😍💔🔥; Великолепна 🔥; Потрясающая 🔥», - пишут Квитковой под фото.

Ранее жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Даша Квиткова часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и делится моментами из жизни. К ней обратились за жизненным советом, и она решила помочь. Пользовательница сети рассказала о том, что чувствует вину за ссоры с молодым человеком.

Ранее сообщалось, жена "Холостяка" Добрынина в платье с высоким разрезом похвасталась сменой профессии: "Даша впервые..."

Также, экс-"Холостяк" Добрынин показал, на кого на самом деле похож его сын: "Малыш здесь совсем..."

Politeka рассказывала, Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич: "Мягко говоря..."