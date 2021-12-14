Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, виходячи на сцену проекту, побував у найрізноманітніших образах. А ось у півфіналі шоумен здивує всіх, примірявши на себе роль Фредді Мерк'юрі. Фотоколаж зі знімками Вови і Фредді опублікували на сторінці шоу в Instagram.

Треба сказати, що схожість українського телеведучого і кумира мільйонів з групи Queen просто вражаюча. Особливо враховуючи той факт, що Остапчук вбрався в ідентичний наряд з білими штанами і яскравою жовтій куртці на застібках, і приліпив собі вуса. Виглядає він дуже схожим на Фредді.

У підписі до фотоколажу привели слова Володимира про Мерк'юрі: "Це один з двох моїх улюблених образів і останнє грандіозне перевтілення другого сезону, адже перший і останній випуск – Це більш класична історія. У півфіналі глядачів чекають такі пристрасті і несподіванки, що Фредді і не снилося. Буде по-справжньому гаряче! – заявити Остапчук.

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